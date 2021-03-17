العثور على جثة متحللة قبالة بحر رفح وترجيحات ان تكون لأحد المفقودين المصريين

اكدت مصادر محلية اليوم الاربعاء 17/3/2021 ، العثور على جثة متحللة على شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة قد تعود لأحد المفقودين المصريين ، بعد فقدان عدد منهم جراء غرق قارب صيد في ميناء بور سعيد قبل 20 فبراير الماضي.

وأكد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية اليوم الاربعاء 17/3/2021 ، العثور على بقايا جثة مُتحللة ألقتها أمواج البحر على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم .

وقالت الشرطة خلال بيان لها انه تم تسليم الجثة إلى إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بالتعاون مع الطب الشرعي؛ من أجل معرفة هوية الجثة.

وكانت مصادر اكدت انه تم العثور على جثة متحللة وهي عبارة عن "هيكل عظمي" ، دون ان تؤكد أي مصادر او اوراق ثبوتيه ان تكون الجثة لأحد للمفقودين المصريين .

وكانت مصادر فلسطينية اعلنت في ال20 من فبراير الماضي العثور على جثة مواطن مصري من مدينة بور سعيد المصرية يبلغ من العمر (48 عاما) قذفته الأمواج خلال المنخفض الأخير، وهو أحد المفقودين في حادثة غرق قارب صيد في ميناء بور سعيد قبل شهر.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، في تصريح مقتضب حينها: "العثور على جثة قذفتها أمواج البحر على شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتُشير أوراق ثبوتية عُثر عليها بحوزة الجثة إلى أن صاحبها مصري الجنسية".