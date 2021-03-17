اطلاق نار صوب قوة "إسرائيلية" في جنين خلال مواجهات الليلة الماضية

اندلعت الليلة الماضية مواجهات واسعة في مدينة ومخيم جنين بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان تخللها اطلاق نار صوب قوات الاحتلال من قبل مسلحين.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت على شارع الناصرة عقب اقتحام قوات الاحتلال لمنتزه موال ومصادرة تسجيلات كاميرات لملاحقة شبان هاجموا حاجز الجلمة القريب ما أدى لاندلاع مواجهات واسعة فيما أطلق مسلحون النار على القوة العسكرية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة الجلمة شمال جنين وأطلقت وابلا كثيفا من الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك في موقع آخر بلدة عنزة جنوب جنين والتي شهدت مواجهات واسعة على شارع جنين –نابلس قرب مدخل البلدة أصيب خلالها مواطنون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.