الأردن الثاني عربياً في اعداد الإصابات بكورونا والعراق يحتفظ بالصدارة

يشهد الاردن ارتفاع في اعداد الاصابات بكورونا ، للتقدم الى المرتبة الثانية عربياً في اجمالي الاصابات والتي بلغت حتى اليوم 495,380 حالة، متخطيا المغرب الذي بلغ عدد إصاباته 489,622 منذ بداية تفشي الجائحة.

وتقدم الأردن مرتبة واحدة ووصل إلى المركز 37 على المستوى العالمي، الذي ما زالت تتصدره الولايات المتحدة بتسجيلها 30 مليونا و231,550 إصابة، وفق بيانات موقع "وورلد ميتر" المختص بحصر أعداد إصابات فيروس كورونا.

ويستمر العراق محافظته على المركز الأول عربيا والـ 28 عالميا، مع تسجيله 768,352 إصابة توفي منهم 13,827 شخصا.

وسجل الأردن الثلاثاء 69 وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 5497 وفاة.

ويقترب الأردن من تسجيل نصف مليون إصابة بالفيروس، إذا ما سجل الأربعاء 4620 حالة.