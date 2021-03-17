رام الله والبيرة تقرر فتح كافة القطاعات غدا وحتى السادسة مساءً

اعلنت محافظة رام الله والبيرة اليوم الاربعاء 17/3/2021، فتح كافة القطاعات في محافظة رام الله والبيرة يوم غدا الخميس، حتى الساعة السادسة مساءً.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، صباح الأربعاء، أنه و"بناء على تعليمات عطوفة المحافظ د. ليلى غنام وبالتنسيق مع كافة جهات الاختصاص تقرر فتح كافة القطاعات ليوم غدا الخميس حتى الساعة السادسة مساء".

مع التأكيد على التزام اصحاب المحلات باجراءات البرتوكول الصحي من حيث ارتداء الكمامات وعدم الاكتظاظ.

وقالت المحافظة إن الفرق المختصة من لجنة السلامة العامة بتكثيف الجولات الرقابية واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.