مهجة القدس تنعى والد الإستشهادي المجاهد أكرم هنيني

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء 17/3/2021، من عائلة هنيني الكرام بالتعازي والمواساة بوفاة فقيدهم الحاج عبد المحسن عبد الحميد حسين هنيني، والد الاستشهادي المجاهد/ أكرم عبد المحسن هنيني.

وقالت "مهجة القدس"، أن هنيني قد وافته المنية مساء أمس الثلاثاء 3 شعبان 1442هـ الموافق 16/03/2021م، بمدينة الخليل بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (86) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا"، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الاستشهادي المجاهد أكرم هنيني ولد بتاريخ 23/09/1982م وهو أعزب؛ ونفذ الشهيد أكرم مع اثنين من رفاق دربه وإخوانه على الشهادة الاستشهادي المجاهد ولاء سرور والاستشهادي المجاهد دياب محتسب عملية وادي النصارى (زقاق الموت) على أرض محافظة الخليل؛ في تاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002م، والتي أدت إلى مقتل 12 جنديًا ومستوطنًا صهيونيًا من بينهم قائد الإرهاب الصهيوني في منطقة الخليل في جيش الاحتلال، التي أثبت فيها المجاهدون مدى فشل هؤلاء الدخلاء في الحلم بتحقيق الأمن على أرض ليست لهم، وذلك لصعوبة التحصينات التي أحاطت بالمنطقة التي نُفذت فيها العملية إلا أن المجاهدين الأبطال استطاعوا بفضل الله اجتيازها وخوص هذه المعركة الباسلة النوعية بامتياز.