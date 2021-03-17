ارتفاع وفيات كورونا في غزة لأول مرة منذ أسبوعين وتسجيل 277 إصابة

أعلنت وزارة الصحة قطاع غزة اليوم الاربعاء 17/3/2021 ، عن تسجيل 4 حالات وفاة ليرفع اجمالي الوفيات منذ بداية الفيروس لـ 572 حالة ، وتسجيل " 277" إصابة بعد اجراء 2792 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليوم ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 87 حالة، في حين بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.

واشارت الصحة الى تعافي 205 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرفع اجمالي المتعافين 54960 حالة.

واوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 57891 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 2359 حالة