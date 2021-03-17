طريقة ختم القرآن الكريم عدة مرات في شهر رمضان 2021

يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على قراءة القرآن الكريم بشكل مستمر، وصولاً إلى ختمه مرة على الأقل، ومنهم من يختموا قراءة القران مرات عديدة.

وفي ظل التطور التكنولوجي ووجود تطبيقات جاهزة تحمل على الجوالات بالقران الكريم، فبات بإمكان المسلم قراءة القران اينما كان دون الحاجة لحمل القران الكريم بيده.

وتمثل قراءة القرآن الكريم في رمضان من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله في رمضان.

ويتميز رمضان 2020 بانتشار جائحة فيروس كورونا، والتي فرضت على المسلمين في كافة ارجاء الارض ، الحجر المنزلي، وهو امر يزيد من امكانية المسلم ختم قراءة القران الكريم في منزله ، وهي فرصة لم تتاح من قبل للمسلمين.

طريقة ختم القرآن الكريم في رمضان

وتتفاوت مقدرة العديد من الناس على ختم القرآن وقراءة المصحف في رمضان فمنهم من يمن الله عليه بأن يختمه مرة ومنهم من يوفقه الله ليختمه أكثر مرتين أو ثلاث ومنهم من يكتب له الله ختم القرآن في رمضان 10 مرات تأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ورد أنه كان يختم القرآن مرة كل 3 أيام في شهر رمضان المبارك.

عدد مرات ختم القرآن في رمضان

ولا يوجد عدد محدد يوصى به في ختم القرآن في رمضان لكن يجب أولا أن تتم مراعاة بعض الشروط من بينها :

أن تتم قراءة القرآن الكريم بتدبر وتذكر وألا تكون القراءة سريعة ومتعجلة.

أن يتم عمل جدول لقراءة القرآن الكريم في رمضان بحيث يكون هناك ورد يومي بعد كل صلاة.

عدم التشدد والاجهاد الزائد في بداية الشهر حتى يتمكن المسلم من مواصلة الشهر.

طريقة ختم القرآن الكريم أكثر من مرة في رمضان

لختم القرآن مرة واحدة في رمضان يمكن قراءة 20 صفحة من المصحف في اليوم بواقع 4 صفحات عقب كل صلاة.

لختم القرآن مرتين في الشهر يمكن قراءة 40 صفحة في اليوم من المصحف بواقع 8 صفحات عقب كل صلاة.

لختم القرآن 3 مرات في اليوم يجب قراءة 60 صفحة من المصحف في اليوم بواقع 12 صفحة عقب كل صلاة.

وهكذا تزيد عدد الصفحات كلما أردنا زيادة عدد الختمات.