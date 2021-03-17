عضو لجنة اوبئة في الأردن يبين سبب الانتشار الكبير لكورونا ويؤكد الحظر الشامل قريب  

قال بسام حجاوي الطبيب الاردني وعضو لجنة الاوبئة أن السبب الوحيد لمواجهة تفشي الفيروس هو التطعيم، معربا عن استغرابه من ضعف أعداد المقبلين على التسجيل للحصول على اللقاح في الأردن.

عضو اللجنة لم يعط توقعاته بخصوص المنحنى الوبائي في الأردن بسبب حالة عدم الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس وعدم ابتعادهم عن التجمعات، غير مستبعد أن "نصل إلى شهر رمضان المبارك في ظل تسجيل إصابات عالية".

وقال إن أرقام إصابات فيروس كورونا في الأردن "تضخمت" في ظل عدد الحالات النشطة سواء في المنازل أو المستشفيات.

وأوضح أن لجنة الأوبئة ستجتمع الأربعاء، لتقديم توصيات طبية للحكومة لتخفيف الإصابات والوفيات المرتبطة بالفيروس.

وقال إن خيار حظر التجول الشامل لأسبوع على الأقل قد يكون مطروحا على الطاولة، مشيرا إلى أنه الخيار الأسوأ.