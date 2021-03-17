صحيفة تكشف ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات

علمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية من مصادر "حمساوية" أن الحركة في انتظار نتائج حوارات القاهرة الجارية لإعلان شكل مشاركتها في الانتخابات، وأنها تضع قائمة فصائلية موحّدة كأولوية حالياً، لكن لا يزال خيار قائمة خاصة بها مطروحاً بقوة في ظلّ استطلاعات الرأي الأخيرة التي باتت تعطيها ما بين 42 - 45% من مقاعد «التشريعي».

من ناحية ثانية، وامتداداً لخلافات رئيس السلطة، محمود عباس، مع القيادي المفصول من «فتح»، محمد دحلان، كشفت قناة «الكوفية» التابعة للأخير، رفْض عباس وصول عشرين ألف جرعة من لقاح «كورونا» روسي الصنع، مُقدَّمة من دحلان بدعم من الإمارات، إلى الضفة، على رغم الوضع الصحي الصعب هناك.

وقالت «الكوفية» إن نقاشاً حول اللقاح الروسي المُقدَّم من الإمارات جرى بين وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، وعباس، خلص إلى رفض الأخير استقبال اللقاحات أو التعامل معها.