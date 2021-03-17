انخفاض الخضراوات في غزة اليوم الأربعاء 17آذار -والزراعة توضح السبب

تشهد اسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الاربعاء 17/3/2021، انخفاض كبير على اسعارها وفقا لما اعلنته وزارة الزراعة ، حيث أكدت ان سبب الإنخفاض يعود لعدة اسباب .

المهندس حسام أبو سعدة رئيس قسم الخضار بوزارة الزراعة في غزة أكد أمس الثلاثاء 16/3/2021 ، ان سبب انخفاض أسعار الخضروات في قطاع غزة بسبب العوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء التي أدت إلى نمو النبات بشكل جيد وإنتاج كميات كبيرة من المحصول وهذا أثر على عملية التصدير.

وقال المهندس أبو سعدة خلال تصريحات لصوت الاقصى "نحن في غزة لدينا اكتفاء ذاتي في كافة محاصيل الخضار عدا محصول الجزر والبصل والثوم، موضحاً ان الدول التي كنا نصدر لها لديهم إنتاج وفير ولا يحتاجون للكميات التي نقوم بتصديرها نظراً لتحسن جودة الزراعة في المنطقة بشكل عام.

واشار ابو سعدة الى ان وزارة الزراعة توجه المزارعين نحو زراعة المحاصيل حسب احتياجات قطاع غزة، لكن الإشكالية تحدث عندما يركز بعض المزارعين على زراعة أصناف محددة تحدث فائض ، معتبراً ان التصدير مفتوح دون طلب أو بأسعار منخفضة، وتحكم قوات الإحتلال في المعابر وفي كمية الصادرات والواردات فاقم المشكلة.

وتابع :" ندعم المزارعين بشتى الوسائل اللوجستية والإرشادية كما أننا نتعاون مع مؤسسات دولية لدعم مشاريع تخدم المزارعين كالطاقة الشمسية وبناء دفيئات وتطوير آبار وتعويضات عن الخسائر.

وأوضح ان التنظيم الإجباري على المزارعين صعب تطبيقه بسبب طبيعة الأراضي التي يمتلكها المزارعون ومدى صلاحيتها لزراعة محصول معين".

جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في القطاع كما يلي 17 /3/2021:

أسعار الخضراوات اليوم الاربعاء 17/3/2021

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 5 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 7ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك=2شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 4 شيكل

كوسا: 1ك = 1.5 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

باذنجان: 1ك = 2 شيكل

بازيلاء: 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 3 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيك

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

ليمون: 6 ك = 10 شيكل

جزر: 1ك = 2شيكل

أسعار الفواكه اليوم الاربعاء 17/3/2021

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 4 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 7 – 10 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6شيكل

كيوي: 1ك = 5 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل

عنب أسود 1ك = 10 شيكل

رمان 1ك = 3 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 17/3/2021

بيض: 9 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل