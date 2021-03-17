ثمانية قتلى في إطلاق نار في ولاية جورجيا الأميركية

قُتل ثمانية أشخاص، اليوم الأربعاء 17/3/2021، بإطلاق نار في ثلاثة منتجعات صحية بضواحي أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت هناك صلة بين حوادث إطلاق النار الثلاث، والتي أسفرت عن 8 قتلى وإصابة.

وقال قائد الشرطة في جورجيا رودني براينت، في تصريح صحفي:"إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة، لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص. "

وفي أثناء التحقيق في الحادث الأول، جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر، حيث عثر على ضحية رابعة.

وذكرت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستيتيوشن" أن أربعة آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا، وأن السلطات الأميركية ألقت القبض على مشتبه به. ومن بين الضحايا الثمانية أربع نساء على الأقل.