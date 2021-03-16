ليبرمان: الفيديو الذي بثته "سرايا القدس" افشل زيارة نتنياهو لعسقلان

أكد وزير جيش الحرب الاسرائيلي الأسبق افيغدور ليبرمان أن السبب الرئيسي لإلغاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من زيارة مدينة عسقلان المحتلة ليس كما برر عبر وسائل الاعلام مطلقًا.

وأوضح ليبرمان في مقابلة مع صحيفة يديعوت احرونوت العبرية أن السبب الحقيقي لالغاء زيارة نتنياهو كان واضحًا، مشيرًا إلى ان مقطع الفيديو الذي نشرته سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي كان السبب الحقيقي لالغاء زيارة نتنياهو.

وقال: "بمجرد بث مقطع فيديو التهديد من غزة، أصبح لدى نتنياهو في تلك اللحظة مكالمة!! هذا بالضبط هو حال رئيس الوزرا".

يُشار إلى أن نتنياهو يخشى من الوصول إلى مدينة عسقلان المحتلة واجراء مهرجانًا جماهيريًا في المدينة خشية من قصف المدينة بالصواريخ من قطاع غزة.

يذكر أن قائد أركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا كان المسؤول الاول والمباشر عن فيديو هروب نتنياهو خلال احتفالية له في عسقلان من المنصة إلى الملاجئ خشية من صواريخ المقاومة.