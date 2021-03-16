موعد اجازة شم النسيم 2021 في مصر للقطاعين العام والخاص

مع اقتراب الاحتفال بأعياد الربيع زاد البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موعد يوم شم النسيم 2021 وأماكن وأسعار دخول الحدائق العامة خلال الساعات القليلة الماضية لما له من أهمية لدى جميع فئات الشعب المصري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إجازة شم النسيم و طقوس الاحتفال به منذ العصر الفرعوني.

اجازة يوم شم النسيم 2021

منح الدولة جميع موظفيها والعاملين بها إجازة مدفوعة الأجر يوم شم النسيم حيث تعطل بها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والبنوك ليتمكنوا من الاحتفال بعيد الربيع الذي يتم الاحتفال به منذ العصر الفرعوني القديم حيث كانوا يخرجون إلى المتنزهات العامة للاحتفال بجهودهم طوال العام في موسم الحصاد المرتبط بالشهور القبطية القديمة ودورة الحصاد السنوية بتلوين البيض لإدخال البهجة على نفوس الأطفال.

حكم الاحتفال بشم النسيم

يثار كل عام جدلا واسعا حول كيفية الاحتفال بعيد الربيع في موعد يوم شم النسيم 2021 وأماكن وأسعار دخول الحدائق العامة لذلك أكدت دار الإفتاء المصرية أن احتفال المصريين بأعياد الفراعنة القدماء ليس بها ما يشوبها طالما لا يوجد في الاحتفالات ما يغضب الله عز وجل بل أنها تعتبر تأكيد للأواصر بين جميع طوائف الشعب المصري فهي لا ترتبط بالنواحي الدينية.