مباشر ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:19 م
16 مارس 2021
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ننشر لكم رابط بث مباشر ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم الثلاثاء ضمن الدور الـ 16 لدوري ابطال اوروبا 2020-2021

وتنطلق المباراة على ملعب الفريدو دي ستيفانو الملعب الاحتياط لريال مدريد الاسباني لكرة القدم الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

 

تشكيلة ريال مدريد

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - رافايل فاران  - سيرجيو راموس - فيرلاند ميندي

خط الوسك: لوكا مودريتش - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

 

شكيلة اتلانتا ضد ريال مدريد 16-3-2021

ماركو سبورتيلو حارس

دفاع: رافائيل تولوي   كريستيان روميرو    بيرات ديمسيتي 

خط وسط" جواكيم مايهلي  مارتن دي رون  ماتيو بيسينا    روبن جوسينس روسلان مالينوفسكي    ماريو باساليتش 

خط الهجوم: لويس مورييل

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