مباشر ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا

ننشر لكم رابط بث مباشر ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم الثلاثاء ضمن الدور الـ 16 لدوري ابطال اوروبا 2020-2021
وتنطلق المباراة على ملعب الفريدو دي ستيفانو الملعب الاحتياط لريال مدريد الاسباني لكرة القدم الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.
تشكيلة ريال مدريد
حارس المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - رافايل فاران - سيرجيو راموس - فيرلاند ميندي
خط الوسك: لوكا مودريتش - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور
شكيلة اتلانتا ضد ريال مدريد 16-3-2021
ماركو سبورتيلو حارس
دفاع: رافائيل تولوي كريستيان روميرو بيرات ديمسيتي
خط وسط" جواكيم مايهلي مارتن دي رون ماتيو بيسينا روبن جوسينس روسلان مالينوفسكي ماريو باساليتش
خط الهجوم: لويس مورييل