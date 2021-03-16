مباشر ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا

فلسطين اليوم - غزة

ننشر لكم رابط بث مباشر ريال مدريد ضد اتلانتا اليوم الثلاثاء ضمن الدور الـ 16 لدوري ابطال اوروبا 2020-2021

وتنطلق المباراة على ملعب الفريدو دي ستيفانو الملعب الاحتياط لريال مدريد الاسباني لكرة القدم الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

تشكيلة ريال مدريد

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز - رافايل فاران - سيرجيو راموس - فيرلاند ميندي

خط الوسك: لوكا مودريتش - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

شكيلة اتلانتا ضد ريال مدريد 16-3-2021

ماركو سبورتيلو حارس

دفاع: رافائيل تولوي كريستيان روميرو بيرات ديمسيتي

خط وسط" جواكيم مايهلي مارتن دي رون ماتيو بيسينا روبن جوسينس روسلان مالينوفسكي ماريو باساليتش

خط الهجوم: لويس مورييل