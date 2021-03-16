ارتفاع اسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:05 م
16 مارس 2021
استقرار اسعار الذهب
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صعدت أسعار الذهب في الجزائر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ارتفاعات محدودة، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومن المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 7425 دينارا، مقارنة بنحو 7407 دنانير، أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى نحو 6497 دينارا، مقارنة بنحو 6481 دينارا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18، إلى نحو 5569 دينارا، مقارنة بنحو 5555 دينارا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 ، إلى نحو 4341 دينارا، مقارنة بنحو 4321 دينارا، أمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 12 ، إلى نحو 3712 دينارا، مقارنة بنحو 3703 دنانير.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) ، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، نحو 230 ألفا و912 دينارا.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء نحو 51 ألفا و975 دينارا.

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