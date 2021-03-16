بذور الحلبة غنية بالفوائد الصحية المفيدة للجسم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:55 م
16 مارس 2021
بذور الحلبة
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اثبتت الدراسات أن الحلبة تحمي من اضطرابات الجهاز الهضمي والمعدة، وتعالج الإمساك، وتقي من فقدان الشهية، لا سيما انها من البذور التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر المختلفة المفيدة لجسم الإنسان والتي تحميه من عدة أمراض.

و بحسب الدراسة، فإن الحلبة تخفض مستويات الكولسترول والدهون في الدم، وتعالج تقرحات الفم والدمامل، وتكافح السعال المزمن والتهاب الشعب الهوائية، وتخفض مستويات السكر في الدم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى دورها في الحماية من السرطان، وعلاج التهاب الأنسجة الخلوية وأمراض الكلى.

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