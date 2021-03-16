ضهير: الزيادة في أعداد الاصابات سيقودنا لإجراءات مشددة قد تصل للإغلاق الشامل

أكد رئيس دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الدكتور مجدي ضهير، أن استمر الزيادة في اعداد الاصابات بفايروس كورونا في القطاع سيقودنا حتمًا إلى اتخاذ إجراءات مشددة على الأرض، تكون مدروسة حسب الحالة الوبائية، وقد تصل إلى الإغلاق الشامل.

وقال ضهير خلال تصريحات صحفية لـ"قناة الأقصى"،مساء اليوم الثلاثاء، أن القطاع دخل فعليًا في موجة جديدة من وباء كورونا، فعلى مدار الأسبوعين الماضيين كنا نسجل زيادةً مستمرة ومطردة، مؤكداً عدم تطبيق إجراءات سريعة على الأرض، ممثلة في التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، فهناك خشية من زيادة الإصابات والوفيات بوتيرة أسرع.

وأوضح أن العامل المتحكم في تغيير ميزان هذه الحالة، هو التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، منها: لبس الكمامة، والتباعد الجسدي، وعدم التزاحم.

وتشهد الحالة الوبائية في قطاع غزة ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات وحالات الوفاة خلال الايام الماضية، فقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية خلال الـ24ساعة الماضية أعلى نسبة في الاصابات تخطت عقبة الـ200 إصابة وحالة وفاة.