بالصور "الجهاد" تنظم حفلًا تكريمًا للفائزين بمسابقة "تربية وبناء"

نظمت حركة الجهاد الإسلامي - اقليم غزة مساء اليوم حفلاً لتكريم الإخوة الفائزين في مسابقة تربية وبناء على شرف ذكرى الإسراء والمعراج.

وكان الإقليم قد نظم هذه المسابقة منتصف العام الماضي، وتضمنت حفظ سورة الأنفال ومعانيها وأسباب نزولها، إضافة إلى مجموعة أحاديث شريفة تتعلق بالتربية، ومواضيع ثقافية ودينية وحركية أخرى.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مسجد عسقلان بمخيم الشاطئ، قيادة حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري، ولفيف واسع من كوادر وأبناء الحركة.

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور وليد القططي أكد على أهمية التربية، موضحاً أن منهج التربية في الاسلام وفي الجهاد يبدأ بالعبادات ثم الأخلاق ثم الجهاد في سبيل الله.

وشدد الدكتور القططي على ضرورة التزام المجاهد بالصلاة والحفاظ عليها، وأن يكون عنوان أخلاقه بر الوالدين، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون مجاهد حق من يتهاون في الصلاة ومن يترك بر الوالدين.

وتخلل حفل التكريم فقرات عدة تمثلت بالمديح النبوي والسحب على جوائز من قبل الجمهور، إضافة إلى تكريم الفائزين.



















