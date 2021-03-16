هبوط اسعار الذهب في الكويت مساء الثلاثاء 16 مارس اذار 2021

هبطت أسعار الذهب في الكويت، بشكل طفيف مساء اليوم الثلاثاء، 16 مارس اذار 2021، على الرغم من ارتفاعه امس.

وأوضحت مؤشرات الأسعار انخفاض طفيف في أسعار فئات الذهب بالكويت.

و رصدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية سعر الذهب في الكويت، مساء اليوم الثلاثاء 16-3-2021، وفق آخر تحديث للسعر، الذي أظهر صعودا في سعر كافة الفئات الشهيرة للذهب، وكانت أسعار الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 16.916 دينار كويتي، ويقابله 55.966 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 وصل 15.520 دينار كويتي، مقابل 51.352 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 وصل إلي 12.697 دينار كويتي، مقابل 42.014 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18بلغ 12.700 دينار كويتي، ويقابله 42.019 دولار أمريكي.

سعر الأونصة يبلغ 526.081 دينار كويتي، ومقابل 1740.610 دولار أمريكي.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاع صباح اليوم الثلاثاء، وعاودت الانخفاض الطفيف مساء اليوم.