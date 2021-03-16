موظفو غزة يطالبون الحكومة بصرف رواتب كاملة ودفع المستحقات

شارك المئات من الموظفين في غزة، اليوم الثلاثاء، في تظاهرة حاشدة وسط مطالبات بصرف رواتب كاملة ودفع المستحقات المتراكمة منذ سنوات.

واحتشد المئات من الموظفين أمام مقر المجلس التشريعي بغزة، بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "حراك موظفي غزة".

وردد الموظفون شعارات "يا سنوار ويا هنية بدنا راتب 100%"، و "يا وزارة المالية وين المنحة"، وسط مطالبات الحكومة في غزة بصرف رواتب كاملة، وتحقيق العدل والإنصاف.

وقال بيان لـ "حراك موظفي غزة": "ما خرجنا إلاّ بسبب شعورنا بالظلم وعدم العدل بيننا وبينكم".

وأضاف البيان "أصبحنا غير قادرين على العيش بكرامة في ظل عدم حصولنا على الراتب الكامل منذ سنوات طوال الأمر الذي راكم علينا الديون والاعباء وتآكل جسدنا من الهموم والأمراض.

وتابع: "وأصبحنا غير قادرين على تلبية احتياجات أولادنا وأزواجنا وسترة بيوتنا وتراكم أموالنا دونما وجود حل لها وسقف زمني للحصول عليها".

يشار إلى أن نحو 40 ألف موظف يعملون في حكومة غزة، ويتلقون دفعات من الرواتب شهريا تتراوح بين 40 إلى 55%،