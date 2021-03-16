اشتية: الحكومة وضعت كل الإمكانيات لإنجاح الانتخابات العامة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د محمد اشتية ان وعي الناس وحرصهم والتزامهم هو الأساس في المواجهة حتى إذا تم أخذ اللقاحات.

و أوضح اشتيه في حديث له مساء اليوم الثلاثاء ان حكومته تعمل بلغة التوازن بين الاقتصاد والصحة ونرجح كفة الصحة دوما مع عدم الاجحاف بالوضع الاقتصادي.

و أضاف رئيس الوزراء قائلاً: "إن لم يكن هناك إجراءات سيكون الوضع صعب، وصحة الناس أهم الإجراءات حمائية وليست عقابية وعلى الناس النظر لها من هذه الزاوية ونحن راضون عن الإجراءات".

و قال: "نحن غير معنيون بالعقوبات وهناك أناس غير ملتزمين ويجب أن نقيس الموضوع من كل النواحي".

و أشار اشتية الى أن تغليظ العقوبات من أجل ردع غير الملتزمين، مؤكداً بأن الأمن يقوم بجهد مكمل لدور وزارة الصحة.

و لفت الى أن الحكومة وضعت كل الإمكانيات لإنجاح الانتخابات العامة، كما تم توفير حماية أمنية لمحكمة الانتخابات وتوفير معلمين مهامهم إدارة عملية الانتخابات.

و تابع يقول: "الشرطة بالزي الأزرق مسؤولة عن حماية المحطات الانتخابية".

و بحسب رئيس الوزراء، فقد تم توفير الأموال اللازمة للجنة الانتخابات وستكلفنا العملية 23 مليون دولار من خزينة الدولة.

و قال: "نريد عرس ديمقراطي جدي وحقيقي وتكون مدخل لإنهاء الانقسام، هناك 53% من الناس يشاركون لأول مرة في الانتخابات وهي رسالة للعالم أجمع".

و دعا رئيس الوزراء المقدسيين للمشاركة بغزارة في الانتخابات في رسالة تحدي للاحتلال.

في سياق آخر، اكد اشتية أن هناك اتصالات مع واشنطن من قبل رئيس الحكومة وحسين الشيخ، مشيراً الى ان الاتصالات قائمة على أساس أن تقول الإدارة الأمريكية الجديدة تنفيذ الوعود الانتخابية واهمها فتح مكتب المنظمة وعودة التمويل.

و قال: "نريد العلاقات مع الولايات المتحدة أن تكون ثنائية".

و اكمل رئيس الوزراء حديثه قائلاً: "ندرك أننا لسنا أولوية على طاولة بايدن بسبب كورونا والملفات الأخرى ونريد منه أن تكون فلسطين أولوية على طاولته".

و أكد أنه في الفترة القليلة المقبلة سيكون هناك اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس أبو مازن.

و تطرق رئيس الوزراء الى الهجمة الإسرائيلية على القدس ، واصفاً اياها ببرنامج ممنهج بتهويد المدينة وتقليل حضور الفلسطيني فيها.