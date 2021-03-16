حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد.. ما هي صفقة يوفنتوس؟

يتساءل الكثيرون عن حقيقة عودة رونالدو لريال مدريد أو رغبة رونالدو في العودة إلى قلعة الميرينغي بعد فشله في تحقيق ما يصبوا اليه الفريق الايطالي يوفنتوس.

وكان تقرير اسباني كشف اليوم الثلاثاء عن ترحيب نادي يوفنتوس الايطالي بعودة رونالدو الى الميرينغي بعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن يوفنتوس يرحب بعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، تقضي بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "الميرينغي"، بشرط الحصول على خدمات إيسكو.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو، خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة إلى ريال مدريد، خاصة بعد خروج يوفنتوس مبكرا من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، ورغبة إدارة "السيدة العجوز" في التخلص من راتبه الضخم.

ويتقاضى رونالدو (36 عاما) راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على خزينة يوفنتوس، الذي يعاني من أزمة مالية، جراء جائحة كورونا، على غرار بقية الأندية.