الاحتلال يعلن عن اجراء تجارب جديدة على منظومة "القبة الحديدية"

ذكرت وزارة حرب الاحتلال أنها و بالتعاون مع شركة "رفائيل" لصناعة الأسلحة انتهيا مؤخرًا من سلسلة تجارب ناجحة على منظومات دفاع جوي، بينها "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الحرب، فإن "نجاح سلسلة التجارب تشكل علامة فارقة في طريق القدرات العملانية الإسرائيلية للدفاع عن نفسها ضد تهديدات حالية ومستقبلية في المنطقة".

وأضافت أنه "لأول مرة في العالم، تم إطلاق صواريخ من المنظومات الدفاعية المختلفة وبأمدية اعتراض مختلفة. وتم القضاء على جميع الأهداف التي أطلِقت الصواريخ المعترضة نحوها".

وتابع البيان أن الصواريخ المعترضة تمكنت من اعتراض رشقة صواريخ دقيقة وطائرات بدون طيار.

وقال وزير حرب الاحتلال، بني غانتس، الذي زار منطقة التجارب، إن "التفوق التكنولوجي الإسرائيلي الذي توفره الصناعات العسكرية من خلال القبة الحديدية ونظام الدفاع متعدد الطبقات هو حجر الزاوية لنظامنا الدفاعي والدفاع الإسرائيلي، في مواجهة التهديدات المتغيرة والمتنوعة من أعدائنا.

وأضاف غانتس، أن "الأنظمة الجديدة والقفزات التي تحققت، تتيح للمستويات السياسية والتشغيلية مساحة مناورة عملياتية، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الإسرائيلي"، حسب تعبيره.