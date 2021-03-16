مختص بشؤون القدس: الأوضاع قد تنفجر بأي لحظة في المدينة

حذر المختص في شؤون القدس راسم عبيدات، مساء اليوم الثلاثاء، من تدهور الاوضاع الميدانية في مدينة القدس المحتلة في أية لحظة خاصة مع الهجمة الغير مسبوقة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على المدينة وأحيائها.

وقال عبيدات خلال حديث لـ" إذاعة صوت القدس بغزة"، أن قوات الاحتلال بدأت بالتضيق على حي الشيخ جراح منذ عام 1967وكانت بدايته بالاستيلاء على منزل أحد المقدسيين، مبيناً أن المدينة أمام مخطط شامل تنفذه سلطات الاحتلال يرمي لهدم أكثر من 200 منشاة تجارية فيها.

وأضاف أن المعركة القانونية التي رفعتها العائلات انتهت بإنذارالاحتلال لها حتي شهر أغسطس القادم لترك منازلها، موضحاً أن هناك تحرك شعبي وجماهيري من قبل المقدسيين لمنع عملية التطهير العرقي في الحي عبر رفع وتيرة الاشتباك الميداني مع الاحتلال.

وأوضح عبيدات أن المنطقة المقابلة لحي الشيخ جراح يوجد بها قصر المفتي الحاج "أمين الحسيني" والاحتلال يريد تحويله إلى كنيس بالاضافة الي أحياء استيطانية عدة مهددة بالتهجير القسري من قبل الاحتلال وهي أحياء "بطن الهوى, البستان, واد الربابة, واد ياصول".