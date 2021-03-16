مفاجأة لعشاق لعبة ببجي الجديدة PUBG New State

منذ أن تم الاعلان عن لعبة ببجي الجديدة "PUBG New State"، وموعد ظهورها للنور خلال العام الجاري، يسعي جمهور ببجي لمعرفة المزيد عن "PUBG New State".

و من الاسئلة الشائعة حول اللعبة الجديدة، ما هي أنواع الهواتف التي يمكن تشغيل اللعبة عليها بعد طرحها رسميا؟

ووفق تقرير لموقع "سكوار"، فإن اللعبة ستكون مجهزة للاستخدام على كافة أنواع الهواتف الذكية، من مختلف ماركات صناعة الهواتف الكبرى مثل أبل وسامسونج وأوبو وهواوي.

وتعمل اللعبة على نظامي ios وأندرويد بسهولة، وحدد الموقع الحد الأدنى من المواصفات التي يجب أن تتوفر بالهاتف حتى يتمكن مستخدم اللعبة من تشغيلها على الهواتف الذكية بأنواعها.

ويلزم أن يتوفر بالهاتف مواصفات مثل، نظام تشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 بحد أدنى، أو ما هو أعلى من ذلك، بالإضافة لـ ذاكرة عشوائية RAM بحجم 2.5GB.

يمكن الحصول على أحدث المعلومات عن اللعبة من خلال التسجيل الأولي، عبر متجر جوجل بلاي، مع وصول الطلبات الأولية إلى متجر أبل في وقت لاحق.

وتم تحسين لعبة "PUBG New State" للعب عبر الأجهزة المحمولة، وتوفر تجربة"Battle Royale" الكاملة مباشرة في أيدي اللاعبين.

ويستطيع اللاعب توقع التجربة القتالية نفسها التي يسهل تعلمها، لكن يصعب إتقانها، من خلال الاستفادة من لعبة إطلاق النار الأفضل في فئتها، من حيث اعتمادها، والتي أصبحت شائعة من خلال لعبة PUBG الأصلية.