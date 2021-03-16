مزهر يوضح تفاصيل موضوعات حوار القاهرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:15 م
16 مارس 2021
ماهر مزهر
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أوضح ماهر مزهر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة منذ صباح اليوم الثلاثاء 16-3-2021 ناقشت كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات التشريعية، وبالتحديد موضوع المحكومية والاشراف الامني والقضائي.

وقال مزهر في تصريحات صحفية: "إن الامور المرتبطة بتعديل سن الترشح للشباب أو تخفيض رسوم التسجيل او زيادة نسبة مشاركة المرأة، لم تتغير بسبب صدور المراسيم الرئاسية قبلها، مبينًا أنه تم التواقيع على ميثاق شرف لاحترام اجراء ونتائج الانتخابات.

وأضاف: "غدا هو اليوم الثاني لجلسات الحوار في القاهرة والاخير وسيتم السماع لتقرير من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ويتم مناقشة آليات تشكيل المجلس وعدد اعضاؤه وكل ما يتعلق بالموضوع.

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