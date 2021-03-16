يصادف يوم الاثنين 27 مارس2021، نصف شعبان 15/ 1442، حيث تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية دعاء لليلة النصف من شعبان لعام 1442هـ ونحن على مشارف هذه الليلة العظيمة عند الله لما لها من فضائل عديدة، اعتاد المسلمون في مختلف أرجاء الأرض على القيام بالعديد من الأعمال والذكر والعبادات وذلك في ظل الفضل الكبير الذي ورد عنها، حيث يلجأ الكثيرون إلى صيام نصف شهر شعبان (أمر مختلف عليه).

وحسبما أعلن مجلس الإفتاء الأعلى للقدس والديار الفلسطينية فإن يوم الاثنين 15 مارس 2021 موعد ليلة نصف شعبان 2021- 1442 والتي ستبدأ من مغرب يوم الاحد 28 مارس 2021 وتنتهي فجر الاثنين 27مارس 2021 ،حيث يأتي يوم 13 شعبان في يوم السبت 27 من مارس يوم 14 شعبان يواف يوم الاحد 28 مارس ويوم 15 شعبان يوافق يوم الاثنين.

ويبحث الكثيرون عن دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل والأعمال المحببة فيه حيث من المستحب قراءة القرآن والتصدق على المحتاجين وأداء صلاة قيام الليل، والسعي للكثير من الاستغفار لله سبحانه وتعالى، والكثير من الدعاء، والصلاة على رسولنا وعلى نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وصلة الرحم والكثير من الدعاء لنفسك ولعائلته والامة الاسلامية بإزالة الوباء والبلاء.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021-1442

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و سلم «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”.

ونقل موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عن أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية الشيخ عويضة عثمان قوله إن ليلة النصف من شهر شعبان "مباركة، يطلع الله تعالى فيها إلى عباده وأحوالهم ويغفر للمستغفرين ويرحمهم بكرمه وجوده للمسترحمين"، مشيرًا إلى أن لهذه الليلة منزله عظيمة عند الله.

وأكد الشيخ عثمان أن ليلة النصف من شعبان من أعظم الليالي، حيث جرى فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى المبارك إلى المسجد الحرام، مشيرا إلى أن ذلك ترك مكانة خاصة لهذه الليلة لدى قلوب المسلمين.