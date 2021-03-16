هل يُضحي كلوب بصلاح أو ماني من أجل "الفتى الذهبي"؟

تدور الكثير من الأحاديث حول تفكير الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يفكر في بيع أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن كلوب يفكر في بيع واحد على الأقل من ثلاثي الهجوم، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو لتمويل صفقة التعاقد مع "الفتى الذهبي" الصيفي القادم.

ويرتبط هالاند بعقد مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند حتى يونيو 2022، ويتضمن شرطا جزائيا قدره 64 مليون جنيه إسترليني.

ويقدم النجم النرويجي، البالغ من العمر 20 عاما، أداء مذهلا مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، وبات هدفًا لأندية ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، إضافة إلى ليفربول.