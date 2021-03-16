معروف : نحن على أعتاب موجة ثانية من الفايروس قد نشهد فيها إجراءات وقائية

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة قد تشهد اجراءات وقائية جديدة ولكن ليست مشابهة للإجراءات السابقة.
وقال معروف خلال حديث لـ" إذاعة صوت القدس بغزة " تابعته وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن المرحلة الحالية لا يمكن على أساسها اتخاذ إجراءات احترازية عامة، أو تقييد عمل بعض المنشآت خاصة وأن المؤشرات تقول إن هذه الموجة من فايروس كورونا أقل حدة من سابقتها.
وأضاف أن عدد الاصابات شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الايام العشر الاخيرة ما يعني أننا على أعتاب استقبال موجة جديدة من فيروس كورونا، مشيرا الي أن وزارة الصحة رفعت توصية بضرورة تكثيف عملية المتابعة لإجراءات الوقاية في المرافق والمنشآت المختلفة, وهذا ما تم العمل بها منذ أيام.
وأوضح معروف أن الطفرات المتجورة من فايروس كورونا حتي اللحظة لم يثبت وجود أي منها في قطاع غزة، مبينا أن نسبة تزيد عن 50% في المجتمع مرت بتجربة الإصابة بفيروس كورونا وهو ما يعني وجود مناعة.
وحول عدد الحالات الحرجة في القطاع، قال معروف أن عدد الحالات التي تحتاج إلى عناية هي 50 حالة والأمر الذي لا يشكل ضغطاً أو استنزافاً للمنظومة الصحية.