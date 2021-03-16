معروف : نحن على أعتاب موجة ثانية من الفايروس قد نشهد فيها إجراءات وقائية

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة قد تشهد اجراءات وقائية جديدة ولكن ليست مشابهة للإجراءات السابقة.

وقال معروف خلال حديث لـ" إذاعة صوت القدس بغزة " تابعته وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن المرحلة الحالية لا يمكن على أساسها اتخاذ إجراءات احترازية عامة، أو تقييد عمل بعض المنشآت خاصة وأن المؤشرات تقول إن هذه الموجة من فايروس كورونا أقل حدة من سابقتها.

وأضاف أن عدد الاصابات شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الايام العشر الاخيرة ما يعني أننا على أعتاب استقبال موجة جديدة من فيروس كورونا، مشيرا الي أن وزارة الصحة رفعت توصية بضرورة تكثيف عملية المتابعة لإجراءات الوقاية في المرافق والمنشآت المختلفة, وهذا ما تم العمل بها منذ أيام.

وأوضح معروف أن الطفرات المتجورة من فايروس كورونا حتي اللحظة لم يثبت وجود أي منها في قطاع غزة، مبينا أن نسبة تزيد عن 50% في المجتمع مرت بتجربة الإصابة بفيروس كورونا وهو ما يعني وجود مناعة.

وحول عدد الحالات الحرجة في القطاع، قال معروف أن عدد الحالات التي تحتاج إلى عناية هي 50 حالة والأمر الذي لا يشكل ضغطاً أو استنزافاً للمنظومة الصحية.