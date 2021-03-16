تردد قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV الجديد 2021 ، وفي الفترة الاخيرة استطاعت القناة ان تستقطب مئات الآلاف من المتابعين الجدد لقوة محتواها الإعلامي خاصة عرضها مسلسل قيامة عثمان الحلقة 49 ، لذلك خصصت فلسطين اليوم هذه المقالة للتعرف على تردد فضائية اليرموك ، تابع معنا حتى النهاية .

ورصد محرك جوجل العالمي عمليات بحث عالية على تردد قناة اليرموك الاردنية 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، إذ حققت القناة حديثًا نسبة مشاهدات كبيرة في اليوم الواحد ، تجاوزت مليون مشاهدة في الاسبوع الواحد ، كحد أدنى ، وتزداد هذه النسبة مع عرضها لمسلسل قيامة عثمان من انتاج الدراما التركية .

ويجسد المسلسل فترة حكم الدولة العثمانية الـ 500 عامًا ، والتي تحكي قصصًا تاريخية عن التاريخ الإسلامي القديم ، وبعدها استطاعت قناة اليرموك Yarmouk TV أن تنافس القنوات الأخرى المحلية ، وسجلت مؤخرًا الملايين من المشاهدات على شاشتها أسبوعيًا .

تعريف قناة اليرموك الاردنية :

وبثت قناة اليرموك الاردنية أول عرض لها في عام 2012 ، على القمر الصناعي نايل سات ، وتعرض العديد من المسلسلات وحلقات درامية متنوعة ، وحديثًا مسلسل قيامة عثمان وهو من المسلسلات التاريخية.

تردد قناة اليرموك الأردنية 2021 على القمر الصناعي نايل سات :

– اسم القناة : اليرموك.

– التردد: 11678 – الاستقطاب : عمودي.

– معامل التصحيح : 4/3.

– معدل الترميز : 27500.

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