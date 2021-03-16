اتحاد المقاولين يلوح بوقف العمل في المشاريع تحت التنفيذ

أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية على قرار مقاطعة شراء العطاءات وجميع الممارسات واستدراج عروض الأسعار.

وشدد الاتحاد في رسالة موجهة لأعضاء الهيئة العامة، أن القرار يشمل المشاركة بأي زيارات موقع أو حضور اجتماعات تمهيدية أو أية فعاليات أخرى لها علاقة بالعطاءات منذ 28 فبراير المنصرم .

وطالب الاتحاد كافة أعضاء اتحاد المقاولين الفلسطينيين الالتزام بهذا القرار مع العلم بأن الاتحاد قد يضطر لاتخاذ إجراءات تصعيدية استكمالاً لمسيرة للمطالبة بحقوق شركات المقاولات من الإرجاعات الضريبية وإيقاف العمل في المشاريع تحت التنفيذ.

وأوضح الاتحاد أن هذا القرار يعد خيار اجباري لممارسة ضغط نقابي للمطالبة باسترداد حقوق الارجاع الضريبي المحتجزة لدى وزارتي المالية بغزة ورام الله خاصة بعد استنفاذ كل المناشدات والمطالبات لجهات الاختصاص المدعمة بالوثائق التفصيلية.