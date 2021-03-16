ما هو تردد قناة الاهلي الجديد 2021 ؟

تزايد في الفترة الأخيرة البحث عن تردد قناة الأهلي خصوصا على محرك البحث الاشهر جوجل "google" لاستقبالها ومتابعة ما تعرضه من أخبار النادي الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي، حيث رصدت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عمليا بحث كثيرة يستفسر خلالها عشاق كرة القدم المصرية وخصوصا مشجعي النادي الأهلي عن تردد القناة الجديد

ونعرض لكم عبر وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تردد قناة الأهلي الجديد 2021 بعدما توقف البث عبر التردد القديم رغبة من مجلس إدارة القناة في إعادة بثها من خلال تردد جديد يسمح لهم بتقديم صورة وصوت أفضل وبجودة عالية تليق بالنادي الأهلي ومتابعيه حول العالم.

تردد قناة الاهلي 2021

وقد أعلنت إدارة قناة النادي الأهلي المصري عن ترددها الجديد، حيث يسمح بتقديم صورة ذات جودة عالية ليبث الإشارة بشكل متواصل على مدار ال٢٤ ساعة بدون انقطاع، وإليكم ترددات القناة:

التردد الأول عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: ١١٧٤٧.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معدل الاستقطاب: راسي.

معدل تصحيح الخطأ: ٣/٤.



التردد الثاني للقناة عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: ١١٤٤٠.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معدل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

الاستقطاب: افقي

برامج قناة الأهلي al ahly tv

وتعمل قناة الاهلي على تقديم باقة متنوعة من البرامج الرياضية وأخبار الرياضة وأخبار نجوم النادي الأهلي والساحرة المستديرة، ولا يقتصر محتوى القناة على أخبار النادي الأهلي، بل تقدم متابعة شاملة وكاملة حيث تقدم تغطية للدوري العام المصري، وكافة البطولات المصرية مثل الكأس وغيرها من الأخبار العالمية والمحلية، وهذا ما جعل إعداد المتابعين في تزايد مستمر.

تغطية قناة الاهلي

وتقوم القناة أيضا بعرض كواليس فريق كرة القدم في جميع البلدان التي يسافرون لها لخوض بطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال سفر عدد من المراسلين والإعلاميين برفقة الفريق وهو ما لا يوجد بأي قناة أخرى.