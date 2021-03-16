اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تراوغ الفحوصات المعتادة

أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في منطقة بروتاني شمال غربي البلاد.

وقالت المديرية في بيان إنه تم العثور على السلالة الجديدة نهاية فبراير/شباط في مستشفى لانيون، بحسب موقع إذاعة "فرانس بلو" المحلي

وأضافت أن مشكلة السلالة الجديدة تكمن "في صعوبة ملاحظتها خلال الفحوصات المعتادة للكشف عن الفيروس".

وأشارت إلى أنه "تم العثور على سلالة "بروتون" الجديدة لدى ثماني حالات، رغم أن اختباراتهم الخاصة بالكشف عن الفيروس جاءت سلبية".

وطالبت السلطات الفرنسية منظمة الصحة العالمية بوضع "هذا المتحور الجديد" قيد البحث والدراسة كما حدث مع السلالة الثانية التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفتت إلى بدء السلطات الصحية الفرنسية "تحقيقات متعمقة في هذه السلالة الجديدة".

وحتى صباح الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا حول العالم أكثر من مليونين و600 ألف، فيما تجاوزت الإصابات 120 مليونا و800 ألف.

قالت بريطانيا إن العالم يواجه نحو 4000 سلالة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 مما أدى إلى سباق على تحسين اللقاحات.

تم توثيق آلاف السلالات مع تحور الفيروس، ومنها السلالات التي يطلق عليها البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والتي تنتشر أسرع من غيرها.

وقال ناظم الزهاوي، وهو الوزير البريطاني المسؤول عن تطوير اللقاحات لمحطة سكاي الإخبارية "من المستبعد بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة أو مع سلالات أخرى لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات".

ومع ظهور آلاف السلالات الناجمة عن تحور الفيروس مع استنساخه، يرجح أن تكون لأقلية صغيرة جدا منها فقط أهمية وإن تغير الفيروس بطريقة ملحوظة.