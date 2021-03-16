تنويه للمواطنين من قبل شركة الكهرباء

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في المحافظات الجنوبية، بأنه سيتم فصل خط بغداد المغذي لمحافظة غزة من داخل الاراضي المحتلة يوم غدٍ الأربعاء 17/3/2021م، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء (10:00- 17:00) وذلك لزوم تغيير قاطع رئيسي من قبل شركة الكهرباء الاسرائيلية.

كما سيتم فصل خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس بسبب أعمال صيانة واجبه من داخل الخط الأخضر يوم الخميس القادم الموافق 25/3/2021 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً (9:00 – 17:00).

وأهابت الشركة بالمواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الضرورية لتدارك حدوث أضرار نتيجة هذا الفصل الطارئ للتيار.