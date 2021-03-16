مهجة القدس تشارك في الاجتماع التحضيري ليوم الأسير الفلسطيني

شاركت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في الاجتماع التحضيري ليوم الأسير الفلسطيني الذي عُقد صباح اليوم في مقر وزارة الأسرى بغزة.

وشدد الوفد المشارك على ضرورة التنسيق ما بين المؤسسات العاملة في شئون الأسرى وضرورة الخروج ببرنامج وطني شامل لإعلاء صوت الأسرى وحمل همومهم، وكذلك فضح ممارسات العدو والانتهاكات اليومية بحقهم.

وفي ذات السياق تم الاتفاق بين المؤسسات التي تعنى بشئون الأسرى على تشكيل لجنة تحضيرية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، ويحيه أبناء شعبنا في الداخل والخارج تقديرًا لصمود وثبات الأسرى داخل السجون الصهيونية.