قيادي بفتح: مروان البرغوثي يرفض رئاسة قائمة الحركة ويرغب بالترشح للرئاسة

كشف قيادي بارز في حركة فتح اليوم الثلاثاء، عن موقف الأسير القيادي مروان البرغوثي من خوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن قائمة حركة "فتح" الرئيسية.

وقال نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح عبد الله عبد الله:" أن مروان البرغوثي اعتذر عن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عندما زاره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في سجنه مؤخراً، حيث عرض عليه أن يترأس قائمة فتح".

بدوره قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر: " السؤال: هل يقبل مروان؟ برأيي لن يقبل، ونحن لسنا ضد أن يترأس الأخ مروان قائمة فتح أو أن يكون رئيسا للمجلس التشريعي القادم، فهذا يشرف القائمة ويشرف فتح، ولكن بحسب معلوماتي، فإن مروان لا يرغب بالترشح لانتخابات المجلس التشريعي".

وأكد عبد القادر أنه ليس من المستبعد أن ترفع رئاسة المجلس الثوري توصية بهذا الأمر، ونحن نؤيد مثل هذه التوصية، ولكن الأسير مروان يرغب بالترشح للرئاسة وليس للتشريعي.

كما أشار إلى أن القانون الفلسطيني يشترط لمن يريد أن يترشح للرئاسة بأن يقدم استقالته قبل شهرين من التشريعي، وهنا يتضح أنه لا يوجد فسحة زمنية بين انتخابات التشريعي وانتخابات الرئاسة الفلسطينية "، مضيفاً بقوله: "في حال ترشح مروان للتشريعي فإنه لن يتمكن قانونيا ولا فنيا من حيث قصر المدة بين انتخابات التشريعي والرئاسة، من أن يترشح لانتخابات الرئاسة".

وشدد عبد القادر أن لدى مروان البرغوثي القابع في سجن "هداريم" النية في الترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، وهذه النية ليست فقط من مروان بل بناء على رغبة قطاع كبير من أبناء الشعب الفلسطيني، وتدعمه في ذلك استطلاعات الرأي العام.

ويذكر أنه تجرى التحضيرات لخوض الانتخابات الفلسطينية، حسب المرسوم الرئاسي الصادر في 15 كانون الثاني/ يناير 2021، حيث تجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني.