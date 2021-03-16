عشية الانتخابات.. نتنياهو: 4 اتفاقيات سلام أخرى على الطريق

قال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن 4 دول ستوقع "اتفاقيات سلام" مع "إسرائيل"، دون الكشف عن أسماء تلك الدول.

وجاء تصريح نتنياهو لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، عشية الانتخابات العامة "الإسرائيلية"، التي ستجري الأسبوع القادم.

وقال نتنياهو في إشارة إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب "لقد جلبتُ السلام مقابل السلام"، في إشارة لرفضه مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي تدعو له المبادرة العربية للسلام، التي تبنتها الدول العربية عام 2002.

وأضاف "هناك 4 اتفاقيات سلام أخرى بالطريق".

واعتبر نتنياهو أنه ما زال بإمكانه إدارة الحكومة، رغم نظر المحكمة في ملفات ضده بتهم الفساد.

وقال "يمكنني إدارة شؤون البلاد خلال المحكمة".

وستجري في 23 آذار/مارس الجاري الانتخابات "الإسرائيلية" الرابعة في غضون عامين.