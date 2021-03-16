سعر الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 16-3-2021

سعر الذهب بالاردن

تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية سعر الذهب في المملكة الاردنية، كما تحرص على تقديم اسعار الذهب في العديد من الدول الاخرى.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء عيار 21 الأكثر رغبة من ، بالسوق المحلية عند 30،35 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 90ر33 دينار لجهة البيع.

أما بالنسبة لسعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 ،18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 40،42 و50،31 دينار على التوالي.

فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 246 دينارا، و بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 281 دينارا.

واكد خبير اقتصادي على وجود طلب جيد بالسوق المحلية لشراء الذهب مقابل عرض قليل في هذه الايام.

كما جاء ان سعر المعدن الأصفر بلغ صباح اليوم، بالسوق العالمية عند 1732 دولارا للأونصة الواحدة.

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