شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16-3-2021، استقرارا بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة المحلية، على خلفية ثبات سعر الذهب اليوم عالميًّا في بورصة المعادن العالمية في لندن ثاني أيام تعاملاتها.

وتقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء كما تقدم ذلك في غيرها من الدول.

وبلغ سعر الذهب في مصر سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 765 جنيهًا للجرام الواحد، مقارنة بأسعاره في تعاملات أمس التي لم تتحرك، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 (874 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الآن ليسجل 874 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته هي الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (765 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 765 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (657 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 ثباتا ليبلغ 657 جنيهًا في التعاملات الآن؛ وهو العيار العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6120 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6120 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27062 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 873 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1729 دولارًا.

تذبذب سعر الذهب في مصر يصيب المستثمرين بحيرة كبيرة

ويشهد سعر الذهب عالميا ومحليا حالة من التذبذب على مدار تعاملات اليوم علي خلفيه صعود وهبوط سعر الدولار عالميا وارتفاع عوائد السندات الأمريكية ، مما يصيب المستثمرين بحيرة حول الاستثمار في المعدن الأصفر من عدمه.

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