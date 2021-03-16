رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati بالسعودية

تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية رابط منصة مدرستي التعليمية، لتسجيل الحضور يومياً في الدروس المختلفة والاختبارات النهائية .

رابط منصة مدرستي التعليمية لتسجيل الحضور يومياً نقدمه لكم، حيث يعتبر رابط منصة مدرستي من أكثر الأمور التي تشغل محركات البحث في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث عنه جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية للدخول على المنصة واستخدام الخدمات المختلفة، حيث تعد من أهم منصات التعليم المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية، والتي يتم من خلالها شرح المواد الدراسية وأداء الامتحانات والاختبارات الشهرية والنهائية التي تحدد مستوى الطالب، وسوف ننشر لكم خطوات الدخول على المنصة

رابط منصة مدرستي التعليمية لتسجيل الحضور يومياً

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية الدخول على منصة مدرستي بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول أولاً على موقع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

وبعد ذلك الدخول من خلال هذا الموقع على منصة مدرستي التعليمية

وبعد ذلك يجب إدخال الرقم السري

وفي النهاية يجب النقر على تسجيل الدخول

سيتم نقلكم إلى الصفحة الرئيسية في المنصة وبها كافة الخدمات

يمكنكم الضغط على الخدمة المراد الدخول عليها واستخدامها

طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلاب تسجيل الحضور في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولاً على منصة مدرستي الالكترونية

وبعد ذلك الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بالطلاب

يجب على الطالب إدخال عنوان البريد الالكتروني

وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول

يتم نقلكم إلى الصفحة الرئيسية يجب تحديد الدرس المراد تسجيل الحضور به

والضغط على كلمة تسجيل حضور

وبالتالي يتم تسجيل الحضور في أي مادة دراسية خاصة بأي مرحلة تعليمية بنجاح

ويسهل هذا الأمر رصد الغياب ومعرفة الحاضرين لإخبار أولياء الأمور بذلك