موفدنا: جلسة الحوار الثانية مستمرة والنقاش يدور حول سن الترشح والرسوم والاشراف الأمني والإداري على العملية الانتخابية

اكد موفد فلسطين اليوم في القاهرة أن جلسة الحوار الثانية للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لا زالت مستمرة حتى اللحظة .

وأفاد موفدنا نقلا عن مصادر مسؤولة ان النقاش حتى الان يتركز على بعض الجوانب ذات العلاقة بإجراءات الانتخابات .

مؤكدا ان بعض القوى الفلسطينية تطالب بإجراء تعديلات تتعلق بسن الترشح ورسوم الترشح

بالإضافة إلى نقاش واسع حول الإشراف الأمني والاداري على العملية الانتخابية.

وأكد المصدر أن قضية أصحاب المحكوميات السابقة خاصة تلك التي لها علاقة بقضايا الشرف والامانة أخذت نقاس واسع من جلسات الحوار بالإضافة إلى الجهة المخولة بالبت في المحكوميات السابقة .

وأكد المسؤول الفلسطيني المطلع على سير الحوار في القاهرة لموفد فلسطين اليوم أن لجنة الانتخابات طالبت بقناة واحدة ترجع لها في قضايا المحكوميات.

وكان مراسلنا أكد في وقت لاحق أن جدول اليوم الأول من الحوار حول نقاش بعض القضايا التفصيلية المتعلقة بقوانين وآليات الانتخابات.

فيما سيبحث جدول اليوم الثاني، نقاشاً حول ملفي المنظمة والمجلس الوطني.

وأضاف أن ممثلين عن هيئة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية يشاركون في جلسات الحوار لتذليل العقبات حول المسائل المتعلقة بالملفين .

يشار إلى أن وفود الفصائل الفلسطينية، توجهت بالأمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من قطاع غزة والضفة المحتلة والخارج، لمناقشة العقبات التي تقف أمام الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقال منير الجاغوب، مسؤول دائرة الإعلام بحركة "فتح"، في الضفة الغربية، إن "الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني بدأت اليوم الثلاثاء".

وأوضح أن الفصائل في القاهرة بدأت بمناقشة "رزمة كاملة من الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية، أبرزها ملف الرقابة على عملية إجراء الانتخابات ".

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن جلسات الحوار تتم بمشاركة مختلف الفصائل، وبرعاية جمهورية مصر العربية وتهدف إلى "الإسهام في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات".

وأضافت أن جولة الحوارات تستمر ليومين تتضمن عدة قضايا أهمها "وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة شعبنا، وتعتبر مدخلا لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة".

واكتمل، الاثنين، وصول الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة تمهيدا لحوارات حول ملفي الانتخابات التشريعية وتشكيل المجلس الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي حديث لإذاعة صوت فلسطين (رسمية)، الثلاثاء، قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن أن الهدف من الحوارات "هو تذليل كل ما من شأنه أن يعطل أو يحدث خللا في المسار الديمقراطي الذي سلكناه لإنهاء الانقسام وبناء شراكة وتجديد شرعية النظام السياسي من خلال صندوق الاقتراع".

وستجرى الانتخابات التشريعية لاختيار 132 نائبا يوم 22 مايو/أيار، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية يوم 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ يوم 20 آذار/ مارس، ولمدة 12 يوماً، وينتهي مساء يوم 31 من الشهر ذاته.