الصحة تُسجل 27 وفاة و2397 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " سلفيت 86، نابلس 424، طولكرم 183، جنين 183، بيت لحم 174، قلقيلية 67، الخليل 351، ضواحي القدس 67، طوباس 52، رام الله والبيرة 286، أريحا والأغوار 18"، قطاع غزة 298، مدينة القدس 208.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " سلفيت 81، نابلس 361، طولكرم 71، جنين 108، بيت لحم 206، قلقيلية 28، الخليل 563، ضواحي القدس 62، طوباس 46، رام الله والبيرة 427، أريحا والأغوار 38"، قطاع غزة 134، مدينة القدس 422.

وتم تسجيل 20 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 6، سلفيت 3، نابلس 3، طولكرم 3، قلقيلية 2، طوباس 1، رام الله والبيرة 1، أريحا والأغوار 1"، و6 وفيات في مدينة القدس، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 183 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.