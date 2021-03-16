احدث تردد لقناة الاهلي HD الجديد 2021

نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم تردد لقناة الأهلي hd الجديد 2021 المصرية، ونتيجة لقوة محتوى القناة الرياضي حققت في الفترة الأخيرة نسبة مشاهدات عالية في متابعة المباريات المحلية منها نادي الاهلي، علاوة عن ذلك لاقت الفضائية رواجًا واسعًا بين المتابعين في الدول العربية، وتضاعفت عمليات بحث على جوجل شهير بشأن ضبط إشارة التردد على شاشات التلفاز.

ولمتابعة كافة المباريات المصرية عليك أن تضبط تردد قناة الأهلي 2021 على القمر الصناعي نايل سات على التلفاز ، وهو ما سنتعرف عليه في هذه المقالة ، لذلك تابع معنا .

كما أن قناة الأهلي الرائدة تعرض بث مباشر للمباريات ككأس السوبر ، واستطاعت في الآونة الأخيرة ان تنافس باقي القنوات الرياضية في التربع على عرش الفضائيات التي تعرض مباريات المحلية المصرية .

وسجلت قناة الأهلي مئات الالاف من المشاهدات في اليوم الواحد ، وذلك يعود إلى قوة محتواها التي تعرضه .

وصرحت إدارة القناة قبل عامين أنها لم تفز بنقل بث مباريات الدوري المصري في موسم عام 2019 ، على الرغم من أن النادي الأهلي يشارك فيها .

كما وتعرض القناة المصرية جميع مباريات فرق النادي بالألعاب الرياضية كافة سواء منافسات الفريق الأول غير المشفرة في دوري أبطال أفريقيا، أو فريق كرة اليد والسلة والطائرة بالدوري المصري.

ويحرص موقع فلسطين اليوم على توفير جميع الترددات الخاصة بالقنوات، كما هو الحال هنا مع تردد قناة الأهلي hd 2021 .

حساب قناة الأهلي على يوتيوب

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 hd على نايل سات :

ووضعنا لكم التردد وهو على النحو التالي :

اسم القناة : قناة الاهلي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 11747

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب افقي

وبإمكانكم الان ضبط التردد على التلفاز والاستمتاع بأوقات مريحة .

برامج قناة الأهلي المصرية :

ميديا سبورت.

كواليس التتش.

مع المدير الفني.

الأهلي والنجوم.

الكرة والجماهير.

برنامج أهلي.

استاد الأهلي.

ملك وكتابة.

البيت الكبير.

حلقة خاصة.

وقت إضافي.

الأهلي اليوم.

الملاعب اليوم.

ملوك الصالات.