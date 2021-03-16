27 يوماً يفصلنا عن رمضان.. كيف تعود نفسك على الصيام

أقل من شهر واحد يفصلنا عن شهر رمضان المبارك ن وخاصة بعد ان اعلنت جل الدول العربية ان الـ14 من شهر آذار هو بداية شعبان ايذاناً ببدء العد العكسي لشهر رمضان المبارك .

العديد من التساؤلات حول اهم الطرق التي يمكن اتباعها للتدرج في التعود على الصيام قبل شهور رمضان .

توصيات ونصائح لتحضير نفسك للصيام في رمضان:

عليك اولاً تقليل تناولك للكافيين تدريجياً ...

ثانياً : تغيير الساعة البيولوجية قبل رمضان ...

ثالثا: احم نفسك من الجفاف ...

رابعاً : تناول وجبات قليلة ...

امتنع عن الوجبات الدسمة ...

توقف عن التدخين