27 يوماً يفصلنا عن رمضان.. كيف تعود نفسك على الصيام

أقل من شهر واحد يفصلنا عن شهر رمضان المبارك ن وخاصة بعد ان اعلنت جل الدول العربية ان الـ14 من شهر آذار هو بداية شعبان ايذاناً ببدء العد العكسي لشهر رمضان المبارك .
العديد من التساؤلات حول اهم الطرق التي يمكن اتباعها للتدرج في التعود على الصيام قبل شهور رمضان .
توصيات ونصائح لتحضير نفسك للصيام في رمضان:
عليك اولاً تقليل تناولك للكافيين تدريجياً ...
ثانياً : تغيير الساعة البيولوجية قبل رمضان ...
ثالثا: احم نفسك من الجفاف ...
رابعاً : تناول وجبات قليلة ...
امتنع عن الوجبات الدسمة ...
توقف عن التدخين