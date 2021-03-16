توضيح بشأن الانخفاض الكبير على أسعار الخضروات في قطاع غزة!

أكد المهندس حسام أبو سعدة رئيس قسم الخضار بوزارة الزراعة في غزة اليوم الثلاثاء 16/3/2021 ، ان سبب انخفاض أسعار الخضروات في قطاع غزة بسبب العوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء التي أدت إلى نمو النبات بشكل جيد وإنتاج كميات كبيرة من المحصول وهذا أثر على عملية التصدير.

وقال المهندس أبو سعدة خلال تصريحات لصوت الاقصى "نحن في غزة لدينا اكتفاء ذاتي في كافة محاصيل الخضار عدا محصول الجزر والبصل والثوم، موضحاً ان الدول التي كنا نصدر لها لديهم إنتاج وفير ولا يحتاجون للكميات التي نقوم بتصديرها نظراً لتحسن جودة الزراعة في المنطقة بشكل عام.

واشار ابو سعدة الى ان وزارة الزراعة توجه المزارعين نحو زراعة المحاصيل حسب احتياجات قطاع غزة، لكن الإشكالية تحدث عندما يركز بعض المزارعين على زراعة أصناف محددة تحدث فائض ، معتبراً ان التصدير مفتوح دون طلب أو بأسعار منخفضة، وتحكم قوات الإحتلال في المعابر وفي كمية الصادرات والواردات فاقم المشكلة.

وتابع :" ندعم المزارعين بشتى الوسائل اللوجستية والإرشادية كما أننا نتعاون مع مؤسسات دولية لدعم مشاريع تخدم المزارعين كالطاقة الشمسية وبناء دفيئات وتطوير آبار وتعويضات عن الخسائر.

وأوضح ان التنظيم الإجباري على المزارعين صعب تطبيقه بسبب طبيعة الأراضي التي يمتلكها المزارعون ومدى صلاحيتها لزراعة محصول معين".