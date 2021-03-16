لجنة دعم الصحفيين تُندد بصدور حكم بالسجن الفعلي على الصحفي تامر البرغوثي

نَدَدَت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الثلاثاء 16/3/2021، بإصدار محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، حُكماً بحق الصحفي تامر البرغوثي من بلدة كوبر برام الله بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

وقالت اللجنة في بيان لها:"إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي البرغوثي، بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون أول 2020، أثناء تغطية فعالية أمام بوابة سجن "عوفر"، وتم تأجيل محاكمته ست مرات، حتى صدر بحقه يوم أمس الاثنين السجن الفعلي لمدة عشرة أشهر.

وذكرت اللجنة، أن الاحتلال لا يزال يعتقل أكثر من 25 صحفيًا في سجونه، لقيامهم بواجبهم المهني والصحفي وتوثيق جرائم الاحتلال.

وبينت اللجنة، أنه وبعد إصدار حكم بحق الأسير الصحفي البرغوثي يرتفع عدد الصحفيين المعتقلين بأحكام فعلية إلى (9) صحفيين وهم الكاتب وليد دقة، ومحمود عيسى، وأحمد الصيفي، ومنذر خلف، مفلح باسم الخندقجي، أحمد العرابيد، وياسر مناع، ومجاهد مرداوي، وتامر البرغوثي .

وأوضحت، أن الاحتلال يعتقل أيضاً (5) صحفيين معتقلين إدارياً، و(11) صحفياً آخرين موقوفين في مراكز التحقيق دون تهمة أو محاكمة تذكر.

وطالبت اللجنة، من كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للتحرك في سبيل إيقاف الاحكام الفعلية الجائرة بحق الصحفيين، وتمديد اعتقالهم عدة مرات.

كما طالبت اللجنة، بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بما فيهم الصحافية بشرى الطويل والتي هددت في رسالة لها من سجنها، بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام خلال الأيام القادمة؛ رفضاً لاعتقالها الإداري، اذا لم يكن من قبل الاحتلال أي قرار جوهري بخفض مدة الأربعة شهور.