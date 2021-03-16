الاحتلال يزعم احباط تنفيذ عملية قرب "تل أبيب"

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن اطلاق النار صوب ثلاثة شبان قد اقتربوا من مستوطنة بيت ايل شمال رام الله حيث كانوا يحاولون القاء زجاجات حارقة على المستوطنة.

وقالت صحيفة معاريف ان قوات الاحتلال احبطت الاسبوع الماضي تنفيذ ثلاثة عمليات خلال 24 ساعة ، الاولى في طوباس عندما حاول شاب طعن احد الجنود عندما كانوا في مهمة اعتقال احد المطلوبين .

وبينت الصحيفة ان الحدث الآخر شابة اقتحمت مستوطنة حفات ساديه وحاولت تنفيذ عملية طعن داخل المستوطنة

انا عن الحدث الثالث اطلاق النار صوب شبان بالقرب من قرية الخضر قضاء بيت لحم بعد قيامهم بالقاء زجاجات حارقة على عدد من سيارات المستوطنين في المكان .