تراجع الإصابات بفيرس كورونا في "إسرائيل"

تراجعت الإصابات بفيروس كورونا في "إسرائيل"، اليوم الثلاثاء 16/3/2021، حيث سجلت وزارة الصحة 2003 إصابة جديدة، مع التراجع المستمر في مُعامل تناقل العدوى وتواصل انخفاض الفحوصات الموجبة.

ووفقاً لما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، فيأتي التراجع في الإصابات والانخفاض المستمر بالفحوصات الموجبة مع تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، ومواصلة خطة الخروج من الإغلاق وفتح المزيد من المرافق الاقتصادية والتجارية والترفيهية.

وعلى الرغم من ذلك، يرقد في أقسام كورونا في مستشفيات الاحتلال 961 مصابا، بينهم 602 بحالة خطيرة و211 بحالة حرجة تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 86152 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج بأن 2.4% منها موجبة.

وإلى جانب التراجع في الفحوصات الموجبة، يواصل مُعامل تناقل العدوى (R) بالانخفاض ليتوقف عند 0.72، بينما كان قبل أكثر من أسبوعين 1.2.

ومنذ الإعلان عن انتشار الفيروس في إسرائيل في آذار /مارس من العام الماضي، سجل في إسرائيل 821762 إصابة بغالبيتها طفيفة وأخضعت للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، فيما تتواجد 27040 إصابة ما زالت نشطة، بينما بلغ إجمالي وفيات كورونا 6037 حالة وفاة.

ومع هذه المعطيات كثفت وزارة الصحة من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وبلغ إجمالي المطعمين 5200395، حيث تلقى 4291116 منهم الجرعة الثانية وحصلوا على بطاقة تطعيم.

ويأتي ذلك، مع استمرار تنفيذ المزيد من التسهيلات للموظفين وأصحاب العمل في مختلف قطاعات العمل، وبدءا من صباح اليوم الثلاثاء، تلغى القيود المتعلقة بالدول التي يمكن السفر منها إلى إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك، سيبقى العدد المسموح به بدخول إسرائيل يوميا عن طريق مطار بن غوريون دون تغيير أي حتى ثلاثة آلاف مسافر، كما سيلزم هؤلاء بالخضوع لفحص اكتشاف كورونا لدى وصولهم المطار.

وسيسمح منذ، الخميس، فتح النوادي وقاعات اللياقة البدنية، والجلوس في غرف الأكل، ويسمح بالمشاركة في مؤتمرات مع إبراز الشارة الخضراء والتقيد بشروط الشارة البنفسجية الخاصة بسعة المكان.

كما تقرر إعفاء العاملين من ضرورة قياس درجات حرارة الجسم لدى دخولهم أماكن العمل.