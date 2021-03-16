الاحتلال يسعى للحصول على جيبات عسكرية تعمل بالطاقة الكهربائية ..فما مميزاتها ؟

يسعى جيش الاحتلال "الاسرائيلي" امتلاك جيبات عسكرية تعمل بالطاقة الكهربائية ، بعد ان فازت شركة Car-East، وهي جزء من Lubinski Group بمناقصة توريد مركبات كهربائية بنسبة 100% لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

القناة 7 العبرية أوضحت أن الشركة ستجلب مركبات جيب من طراز MG ZS EV ذات ميزات مرغوبة ومهمة للهيئات الأمنية حيث تكون تكاليف الاستخدام رخيصة بشكل خاص مقارنة بالمركبات التي تعمل بمحركات الديزل ومن أجل القيادة الهادئة وعدم وجود انبعاثات ملوثة على الإطلاق، وفيها راحة كبيرة في القيادة وذات مساحة وفيرة في الأمام والخلف بحجم 448 لتر.

وأوضحت أن المركبة تتمتع بقدرة شحن سريعة تصل إلى 50 كيلو وات في الساعة والعديد من معدات السلامة النشطة الأصلية، هذا بالإضافة إلى بطارية بسعة 45.6 كيلو وات في الساعة تتيح مدى قيادة كبير يصل إلى 263 كم.