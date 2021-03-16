مقدسيون يدعون لشد الرحال للأقصى واقتحامات المستوطنين متواصلة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء 16/3/2021، باحات المسجد الأقصى المبارك، في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية تحت حماية قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن 178 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، عبر مجموعات ووسط إجراءات أمنية مشددة وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

وأوضحت المصادر أن من بين المقتحمين للأقصى ١٣٠ طالبا يهوديا، و٥ عناصر من مخابرات الاحتلال الذين اقتحموا جميع المصليات، إلى جانب موظفي آثار اقتحموا قبة الصخرة.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

كما يستهدف الاحتلال موظفي وحراس الأقصى بالاعتقال والإبعاد والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه.

ودعات جماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذ صلوات توراتية داخل المسجد الأقصى وسط دعوات لاقتحام الأقصى في منتصف شهر نيسان العبري لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

ووفق التقرير الدوري للمكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة، أبعدت سلطات الاحتلال (17) مواطنا عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، خلال شهر فبراير الماضي.

كما شهد المسجد الأقصى تواصل اعتداءات المستوطنين، حيث اقتحم (1309) مستوطنين باحاته خلال شهر فبراير، مقابل (613) مستوطنا اقتحموا المسجد في يناير.

وأطلق العديد من المقدسيين دعوات بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه وقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين الذين يحاولون الاستفراد فيه.